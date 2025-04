L’uomo può vivere fino a 150 anni e la longevità diventa un business da 7 miliardi di dollari

Intanto, un recente studio pubblicato su Nature Communication ha affermato che, a livello genetico, L'uomo è fatto per "durare" al massimo 150 anni, un'età ancora lontanissima sia dall'età media che dai casi record, che parlano di persone arrivate poco sopra i 120 anni, prevalentemente donne (L'uomo più anziano ha vissuto 116 anni, la donna più anziana 122).

