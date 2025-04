Ponte Morandi altolà di Mattarella in legge rischi incostituzionalità

Mattarella ha promulgato la legge cosiddetta “Ponte Morandi”, voluta e approvata unanimente dal Parlamento per risarcire i familiari delle vittime della tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018. Ma ha ritenuto di accompagnarla con una lettera per segnalare alcune modifiche che ritiene necessarie a causa dei rischi di incostituzionalità contenuti nel provvedimento.Dal Colle premettono che “il presidente ritiene doveroso risarcire le vittime di gravi incidenti”. Ma avverte anche che nell`indicazione dei soggetti che hanno diritto ai risarcimenti ci sono però dei “rischi di incostituzionalità“, innanzitutto per l`individuazione degli incidenti (perchè il viadotto autostradale sì e uno comunale no, perché non vengono risarciti i familiari e le vittime del crollo in un ospedale o in una scuola?). Ilfogliettone.it - Ponte Morandi, altolà di Mattarella: in legge rischi incostituzionalità Leggi su Ilfogliettone.it Sergioha promulgato lacosiddetta “”, voluta e approvata unanimente dal Parlamento per risarcire i familiari delle vittime della tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018. Ma ha ritenuto di accompagnarla con una lettera per segnalare alcune modifiche che ritiene necessarie a causa deidicontenuti nel provvedimento.Dal Colle premettono che “il presidente ritiene doveroso risarcire le vittime di gravi incidenti”. Ma avverte anche che nell`indicazione dei soggetti che hanno diritto ai risarcimenti ci sono però dei “di“, innanzitutto per l`individuazione degli incidenti (perchè il viadotto autostradale sì e uno comunale no, perché non vengono risarciti i familiari e le vittime del crollo in un ospedale o in una scuola?).

