Un app per prenotare i servizi di trasporto pubblico Al via la sperimentazione in Valconca e Valmarecchia

servizi di trasporto pubblico a chiamata in Valconca e Valmarecchia, senza rinunciare alla tradizionale prenotazione telefonica. È questa l’ambizione della nuova webapp “Sustant”, realizzata dall’Istituto sui trasporti e la logistica, in. Riminitoday.it - Un'app per prenotare i servizi di trasporto pubblico. Al via la sperimentazione in Valconca e Valmarecchia Leggi su Riminitoday.it Digitalizzare il sistema di prenotazione e gestione deidia chiamata in, senza rinunciare alla tradizionale prenotazione telefonica. È questa l’ambizione della nuova webapp “Sustant”, realizzata dall’Istituto sui trasporti e la logistica, in.

