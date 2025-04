Stellantis Elkann Nuovo Ceo entro prima metà 2025

Nuovo Ceo di Stellantis sarà nominato entro la prima metà del 2025. Lo ha detto il presidente del gruppo automobilistico, John Elkann, all’assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam. “Sono state intraprese azioni importanti e decisive per garantire che Stellantis sia nella posizione più forte possibile quando verrà nominato il nostro Nuovo Ceo. La nomina è prevista entro la prima metà del 2025“, ha affermato Elkann. “Il disallineamento tra il Consiglio di amministrazione e il nostro CEO Carlos Tavares ha portato quest’ultimo a lasciare l’azienda all’inizio di dicembre del 2024. Da allora, il Comitato esecutivo ad interim, che il Consiglio mi ha chiesto di presiedere, ha lavorato con tutti i nostri team nella gestione quotidiana dell’azienda”, ha aggiunto. “prima di concludere, vorrei dire che in questi mesi ho avuto il privilegio di trascorrere molto tempo all’interno della nostra azienda con tante persone straordinarie che vorrei ringraziare, così come vorrei ringraziare voi, i nostri azionisti, per il vostro continuo sostegno”, ha proseguito Elkann. Lapresse.it - Stellantis, Elkann: “Nuovo Ceo entro prima metà 2025” Leggi su Lapresse.it IlCeo disarà nominatoladel. Lo ha detto il presidente del gruppo automobilistico, John, all’assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam. “Sono state intraprese azioni importanti e decisive per garantire chesia nella posizione più forte possibile quando verrà nominato il nostroCeo. La nomina è previstaladel“, ha affermato. “Il disallineamento tra il Consiglio di amministrazione e il nostro CEO Carlos Tavares ha portato quest’ultimo a lasciare l’azienda all’inizio di dicembre del 2024. Da allora, il Comitato esecutivo ad interim, che il Consiglio mi ha chiesto di presiedere, ha lavorato con tutti i nostri team nella gestione quotidiana dell’azienda”, ha aggiunto. “di concludere, vorrei dire che in questi mesi ho avuto il privilegio di trascorrere molto tempo all’interno della nostra azienda con tante persone straordinarie che vorrei ringraziare, così come vorrei ringraziare voi, i nostri azionisti, per il vostro continuo sostegno”, ha proseguito

