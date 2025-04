Catasto e successione occhio cambia tutto

Catasto. Sarà più facile richiedere la voltura degli immobili. Da oggi i cittadini interessati o i loro delegati possono ottenere la variazione dei dati relativi ai titolari dei beni registrati in Catasto con il nuovo servizio online "Voltura catastale web". La novità punta a semplificare gli adempimenti per i contribuenti tenuti a presentare la domanda, anche tramite soggetti abilitati, per esempio in caso di successione ereditaria. Un secondo servizio online, attivo sempre nell'area riservata del sito dell'Agenzia, dà invece il via alla consultazione dei vecchi "registri di partita", cioè gli schedari cartacei utilizzati in passato per identificare i beni immobili appartenenti a uno stesso proprietario, ora digitalizzati. Cos'è la voltura catastale - La voltura catastale è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto. Liberoquotidiano.it - Catasto e successione: occhio, cambia tutto Leggi su Liberoquotidiano.it Grossa novità sul. Sarà più facile richiedere la voltura degli immobili. Da oggi i cittadini interessati o i loro delegati possono ottenere la variazione dei dati relativi ai titolari dei beni registrati incon il nuovo servizio online "Voltura catastale web". La novità punta a semplificare gli adempimenti per i contribuenti tenuti a presentare la domanda, anche tramite soggetti abilitati, per esempio in caso diereditaria. Un secondo servizio online, attivo sempre nell'area riservata del sito dell'Agenzia, dà invece il via alla consultazione dei vecchi "registri di partita", cioè gli schedari cartacei utilizzati in passato per identificare i beni immobili appartenenti a uno stesso proprietario, ora digitalizzati. Cos'è la voltura catastale - La voltura catastale è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in

