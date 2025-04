Serie D Casarano Fidelis Andria arbitro del derby pugliese

arbitro del match Casarano-Fidelis Andria, in programma giovedì 17 aprile allo stadio Capozza e valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie D, girone H (ore 15:00).Sarà il signor Giuseppe Lascaro della sezione di Materaa dirigere l'incontro, coadiuvato. Lecceprima.it - Serie D, Casarano-Fidelis Andria: l'arbitro del derby pugliese Leggi su Lecceprima.it È stato designato l'del match, in programma giovedì 17 aprile allo stadio Capozza e valevole per la trentaduesima giornata del campionato diD, girone H (ore 15:00).Sarà il signor Giuseppe Lascaro della sezione di Materaa dirigere l'incontro, coadiuvato.

Serie D, Casarano-Fasano: ecco l'orario del derby pugliese

Reso noto l'orario del match tra Casarano e Fasano, in programma domenica 2 febbraio allo stadio Capozza e valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il calcio ...

Serie D: il Casarano esulta ancora, blitz del Nardò in casa del Martina

Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella trentesima giornata del campionato di Serie D, girone H, 2024/2025. Brindisi-Ugento 3-0 [Martinenko al 22', Rajkovic al 73', ...

Sassuolo-Bari 1-1, vittorie pugliesi in serie C girone C, Casarano a valanga in trasferta Calcio: risultati

Serie D girone H: Angri-Casarano, Città di Fasano-Brindisi, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria, Manfredonia-Costa d’Amalfi, Matera-Palmese, Nardò-Ischia, Nocerina-Real Acerrana, Ugento-Gravina in ...

Serie D, Casarano-Fidelis Andria: l'arbitro del derby pugliese. CASARANO-Fidelis ANDRIA: info accrediti stampa. Serie D, Casarano-Fidelis Andria: le informazioni sui biglietti. Fidelis Andria – Casarano Calcio, il big match della 15^ giornata Campionato Serie D: divieto mescita e somministrazione bevande in contenitori vetro e/o plastica. Serie D girone H 24/25, risultati e classifica 23ª giornata: scatto Casarano, Fidelis Andria vede il podio.

