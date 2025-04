Pasqua da record negli agriturismi regionali Terranostra Marche Crescita a livello nazionale vicina al 10

Pasqua da record negli agriturismi marchigiani. Lo afferma Terranostra Marche, l’associazione che riunisce le strutture agrituristiche legate a Coldiretti, in vista delle vacanze Pasquali che rappresentano l’avvio della bella. Anconatoday.it - Pasqua da record negli agriturismi regionali. Terranostra Marche: «Crescita a livello nazionale vicina al 10%» Leggi su Anconatoday.it Posti tavola agli sgoccioli e molti locali già sold out per unadamarchigiani. Lo afferma, l’associazione che riunisce le strutture agrituristiche legate a Coldiretti, in vista delle vacanzeli che rappresentano l’avvio della bella.

Potrebbe interessarti anche:

Salerno si prepara a una Pasqua da Record: boom di turisti in arrivo

Salerno si appresta a vivere una Pasqua all’insegna del turismo, con numeri che si preannunciano particolarmente elevati. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino e SalernoToday, le ...

Boom degli agriturismi padovani: per Pasqua e Pasquetta sarà sold out

Già tutto esaurito in molti dei 215 agriturismi della provincia (85 dei quali nei Colli Euganei, secondo i dati Istat) per Pasqua, Pasquetta e per i ponti del 25 aprile e dell'1 maggio. È la ...

Turisti a Napoli, è già record: per Pasqua e 1 maggio un milione in arrivo

Dopo gli ottimi risultati dello scorso weekend, Napoli si prepara ad accogliere circa un milione di turisti per le festività di Pasqua e i ponti del 25 aprile e 1 Maggio. Napoli ha risposto bene alla ...

Vacanze, Coldiretti Marche: “Pienone per Pasqua e c’è chi si avvantaggia per Liberazione e Primo Maggio”. Coldiretti: Pasqua 2025 da record con 1,6 milioni di presenze negli agriturismi italiani. A PASQUA AGRITURISMI DA RECORD, 1,6 MLN PRESENZE: ANCHE IN ABRUZZO TRAINO DI TURISMO ESPERIENZIALE. Savonese agriturismi, Cia: per Pasqua e ponti verso il tutto esaurito. La Liguria cliccatissima per Pasqua e i ponti primaverili 2025. Liguria al terzo posto delle regioni più cliccate per Pasqua e ponti di primavera 2025. Ne parlano su altre fonti

Nota di youtvrs.it: Vacanze, Pasqua da record negli agriturismi marchigiani: “C’è chi si avvantaggia per Liberazione e Primo Maggio” - Le parole di Coldiretti Marche Posti tavola agli sgoccioli e molti locali già sold out per una Pasqua da record negli agriturismi marchigiani. Lo afferma Terranostra Marche, l'associazione che riunisc ...

Si apprende da msn.com: Pasqua, gli agriturismi liguri sfidano il maltempo. Coldiretti: “Previste 1.6 milioni di presenze” - Genova. Pasqua da record per gli agriturismi italiani, e la Liguria non fa eccezione. Secondo i dati diffusi da Coldiretti/Terranostra Campagna Amica, si prevedono oltre 1,6 milioni di presenze a live ...

Segnala ilmetropolitano.it: Pasqua: agriturismo da record con 1,6 mln di presenze - Per la Pasqua 2025 si prevede un boom dell'agriturismo con oltre 1,6 milioni di presenze (+10% rispetto all'anno scorso) ...