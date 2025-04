LIVE Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi in DIRETTA bellissima vittoria di Alessandro Covi

DIRETTA LIVEChiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito.15.33: Alessandro Covi è ovviamente il nuovo leader della classifica generale.15.31: Terza posizione, invece, per Alessandro Fancellu (JCL Team UKYO), che ha preceduto il neozelandese George Bennett (Israel Premier Tech Academy). Quinto posto per il tedesco Marco Brenner (Tudor)15.30: Seconda posizione per Luca Colnaghi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).15.29: VINCE Alessandro Covi! Fantastica azione del corridore della UAE Team Emirates, che è partito ai -300 ed ha resistito ad ogni assalto. Fenomenale davvero la volata dell’italiano, che sembrava essere partito troppo lontano dal traguardo.15.28: Scatto clamoroso di Alessandro Covi!15.27: ULTIMO CHILOMETRO! Ci sono una serie di attacchi in testa al gruppo in questo tratto in salita. Oasport.it - LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: bellissima vittoria di Alessandro Covi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.15.33:è ovviamente il nuovo leader della classifica generale.15.31: Terza posizione, invece, perFancellu (JCL Team UKYO), che ha preceduto il neozelandese George Bennett (Israel Premier Tech Academy). Quinto posto per il tedesco Marco Brenner (Tudor)15.30: Seconda posizione per Luca Colnaghi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).15.29: VINCE! Fantastica azione del corridore della UAE Team Emirates, che è partito ai -300 ed ha resistito ad ogni assalto. Fenomenale davvero la volata dell’italiano, che sembrava essere partito troppo lontano dal traguardo.15.28: Scatto clamoroso di!15.27: ULTIMO CHILOMETRO! Ci sono una serie di attacchi in testa al gruppo in questo tratto in salita.

