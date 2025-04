Geppi Cucciari Faccio ridere ma piango una volta al giorno Il mio sogno era quello di studiare recitazione

Geppi Cucciari si racconta in un’intervista a Vanity Fair. La comica rivela qual è stata la sua prima battuta risalente addirittura ai tempi dell’asilo: “La ricordo con un po’ di dramma perché è stato un errore. Dovevo dire una sola frase nella recita dalle suore ed era: ‘Bernadette, è apparsa la Madonna’. Invece ho detto: ‘Madonna, è apparsa Bernadette’. Si sono messi a ridere tutti, io non sapevo nemmeno che ‘Madonna’ fosse un’esclamazione non esattamente in linea con l’eleganza religiosa, ero troppo piccola per capirlo”.Sul nuovo modo di fare comicità afferma: “Di sicuro tra gli estremi ‘non si può dire più nulla’ e ‘posso dire quello che voglio’, c’è una via di mezzo e si chiama equilibrio. Tpi.it - Geppi Cucciari: “Faccio ridere ma piango una volta al giorno. Il mio sogno era quello di studiare recitazione” Leggi su Tpi.it Reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo 2025, dal suo programma Splendida Cornice e dalla partecipazione alla quinta edizione di Lol, in cui si è classificata seconda,si racconta in un’intervista a Vanity Fair. La comica rivela qual è stata la sua prima battuta risalente addirittura ai tempi dell’asilo: “La ricordo con un po’ di dramma perché è stato un errore. Dovevo dire una sola frase nella recita dalle suore ed era: ‘Bernadette, è apparsa la Madonna’. Invece ho detto: ‘Madonna, è apparsa Bernadette’. Si sono messi atutti, io non sapevo nemmeno che ‘Madonna’ fosse un’esclamazione non esattamente in linea con l’eleganza religiosa, ero troppo piccola per capirlo”.Sul nuovo modo di fare comicità afferma: “Di sicuro tra gli estremi ‘non si può dire più nulla’ e ‘posso direche voglio’, c’è una via di mezzo e si chiama equilibrio.

Geppi Cucciari: «Faccio ridere, ma piango una volta al giorno. Il cabaret? L'ho scelto perché non ho potuto re. Geppi Cucciari: «Mi fa ridere l'inaspettato, ma piango almeno una volta al giorno. Non vuol dire che sono una persona triste, le lacrime sono anche una valvola di sfogo. Geppi Cucciari: "Piango tutti i giorni, le lacrime sono una valvola di sfogo. Il mio sogno non ho potuto realizzarlo".

