Borse in rialzo Milano guida con Ftse Mib a 2 Parigi frenata dal lusso

Borse restano sostanzialmente positive, con l'avvio di Wall Street in lieve rialzo. Milano allunga più degli altri listini con il Ftse Mib che tocca un +2%. Francoforte tiene a +1% nonostante il crollo dell'indice Zew che ha segnato il calo più forte dal 2022. Madrid sale dell'1,6%, Londra dello 0,9%. La più cauta resta Parigi (+0,27%) zavorrata dal lusso con il tonfo di Lvmh (-7,6%) che paga la delusione del mercato per la trimestrale e viene sorpassata da Hermes per capitalizzazione. Lo spread inverte la rotta. Il differenziale tra Btp e Bund lima e oscilla su quota 117 punti con il rendimento del decennale stabile al 3,71%. Sempre in calo tra le commodity il petrolio. Il wti cede un quarto di punto percentuale a 61,4 dollari al barile mentre il brent scende dello 0,2% sotto i 65 dollari. Quotidiano.net - Borse in rialzo: Milano guida con Ftse Mib a +2%, Parigi frenata dal lusso Leggi su Quotidiano.net Lerestano sostanzialmente positive, con l'avvio di Wall Street in lieveallunga più degli altri listini con ilMib che tocca un +2%. Francoforte tiene a +1% nonostante il crollo dell'indice Zew che ha segnato il calo più forte dal 2022. Madrid sale dell'1,6%, Londra dello 0,9%. La più cauta resta(+0,27%) zavorrata dalcon il tonfo di Lvmh (-7,6%) che paga la delusione del mercato per la trimestrale e viene sorpassata da Hermes per capitalizzazione. Lo spread inverte la rotta. Il differenziale tra Btp e Bund lima e oscilla su quota 117 punti con il rendimento del decennale stabile al 3,71%. Sempre in calo tra le commodity il petrolio. Il wti cede un quarto di punto percentuale a 61,4 dollari al barile mentre il brent scende dello 0,2% sotto i 65 dollari.

