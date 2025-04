Federica Brignone sceglie Torino per la riabilitazione La Tigre riparte dal J Medical

Federica Brignone ha scelto Torino per la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico dello scorso 3 aprile per la frattura scomposta di tibia e perone e la rottura del legamento crociato del ginocchio, conseguenza della bruttissima caduta nella seconda manche dello slalom gigante ai Campionati.

