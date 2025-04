I tifosi Viola piacentini al fianco di Fagioli Ha già pagato

Viola Club Piacenza”, guidato dal presidente Riccardo Palmerini, esprime «la propria solidarietà, la vicinanza e tutto il sostegno necessario» a Nicolò Fagioli, il calciatore piacentino della Fiorentina che «in questi giorni è stato tormentato da una nuova, morbosa e pruriginosa attenzione. Ilpiacenza.it - I tifosi Viola piacentini al fianco di Fagioli: «Ha già pagato» Leggi su Ilpiacenza.it Il “Club Piacenza”, guidato dal presidente Riccardo Palmerini, esprime «la propria solidarietà, la vicinanza e tutto il sostegno necessario» a Nicolò, il calciatore piacentino della Fiorentina che «in questi giorni è stato tormentato da una nuova, morbosa e pruriginosa attenzione.

Potrebbe interessarti anche:

Fiorentina, parte la missione Panathinaikos: ok Kean, con i viola 300 tifosi ad Atene

Firenze, 4 marzo 2025 - Tutti in gruppo, con l'eccezione di Folorunsho e Colpani che non faranno parte della spedizione in terra di Grecia. La Fiorentina si approccia così alla missione ...

Fiorentina, la rinvincita di Fagioli: due assist contro la Juve per entrare nei cuori dei tifosi viola – le pagelle

Fiorentina, le pagelle di Nicolò Fagioli: l’ex Juve si prende una clamorosa rivincità contro la sua vecchia squadra: due assist per il 3-0 viola L’osservato speciale di Fiorentina Juve era Nicolò ...

Coreografia Fiorentina anti Juve, i tifosi della Viola raccolgono fondi per ripagare la multa: l’iniziativa fa infuriare i tifosi bianconeri

di Redazione JuventusNews24Coreografia Fiorentina anti Juve, i tifosi della Viola raccolgono fondi: tutti gli ultimissimi aggiornamenti Continua a far parlare la coreografia della Fiorentina ...

I tifosi Viola piacentini al fianco di Fagioli: «Ha già pagato». Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Como, ostacolo Viola. Lariani incerottati. Ma i tifosi ci credono - Dovrebbe giocare l’italo-brasiliano sulla sinistra, ma c’è anche qualche possibilità per l’ex viola Ikonè ... francesi Da Cunha e Caqueret, al fianco di Perrone, con l’ex Lione ...

ansa.it riferisce: Multa a 12 tifosi viola dopo partita con Juventus - Hanno occupato al Franchi un posto diverso da quello assegnato in occasione della partita con la Juventus e per questo 11 tifosi viola sono stati multati con 166 euro. Per un altro ultras è ...