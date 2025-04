Tutto.tv - Lite tra Giuseppe e un cavaliere a UeD: “Mi hai minacciato” Caos in studio

Leggi su Tutto.tv

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato ae Rosanna. Ilha ricevuto molti attacchi dai presenti in. Soprattutto Tina Cipollari ha manifestato i suoi punti di vista in modo piuttosto concitato. A seguire, poi, c’è stato uno scontro molto acceso tra ile un altro esponente del parterre maschile.rincorre Rosanna a UeD, Tina Cipollari lo asfaltae Rosanna si stanno conoscendo a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi del programma sono state mandate in onda alcune esterne dei due protagonisti, i quali sono apparsi piuttosto complici e in sintonia. In, poi, i due hanno confermato le impressioni avute da tutti, ma sono state fatte delle confessioni inaspettate., infatti, ha ammesso che darebbe l’esclusiva alla dama, cosa che lei non ha ricambiato, nonostante il bacio che c’è stato tra di loro.