LIVE Cobolli Shevchenko 7 6 3 6 0 1 ATP Monaco 2025 in DIRETTA doppio fallo e subito break regalato

DIRETTA LIVE30-15 Con il dritto carico prende la riga, con quello comodo lungoriga chiude!15-15 Palla corta gettata via da Cobolli. Non vorremmo che sciogliesse adesso.15-0 Errore di dritto Shevchenko.0-2 A trenta, con la risposta sulla seconda out, Shevchenko.40-30 Gran smorzata e passante stretto di dritto vincente Shevchenko. Se gli dai tutte queste chance, anche un giocatore in difficoltà come il kazako è capace di giocare bene.30-30 Palla corta e +1 al fantacalcio per Flavio: assist per la comoda chiusura di Shevchenko.15-30 Puntuale gratuito di dritto dopo il servizio.15-15 Palla corta e passante lungoriga di dritto Shevchenko.0-15 La risposta aggressiva di dritto del romano.0-1 doppio fallo (4°).30-40 In rete la difesa di rovescio del romano. Palla break. Oasport.it - LIVE Cobolli-Shevchenko 7-6, 3-6, 0-1, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: doppio fallo e subito break regalato! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Con il dritto carico prende la riga, con quello comodo lungoriga chiude!15-15 Palla corta gettata via da. Non vorremmo che sciogliesse adesso.15-0 Errore di dritto.0-2 A trenta, con la risposta sulla seconda out,.40-30 Gran smorzata e passante stretto di dritto vincente. Se gli dai tutte queste chance, anche un giocatore in difficoltà come il kazako è capace di giocare bene.30-30 Palla corta e +1 al fantacalcio per Flavio: assist per la comoda chiusura di.15-30 Puntuale gratuito di dritto dopo il servizio.15-15 Palla corta e passante lungoriga di dritto.0-15 La risposta aggressiva di dritto del romano.0-1(4°).30-40 In rete la difesa di rovescio del romano. Palla

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: attenzione al russo naturalizzato kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera tra Flavio Cobolli e Alexander ...

LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: il russo, naturalizzato kazako, è imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera tra Flavio Cobolli e Alexander ...

LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: c’è lotta prima del romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:55 Grande lotta nel 1° set tra Bautista e Van de Zandschulp, olandese avanti 6-4. Poi Cobolli! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...

Atp Barcellona, Atp Monaco e Wta Stoccarda, il programma di oggi: partite e orari. RECAP! Cobolli vince in battaglia, fuori Berrettini e Musetti. ATP Ginevra, i risultati di oggi: Djokovic e Cobolli in semifinale. Tennis Tracker: Darderi fuori a Vienna, Cobolli si ritira contro de Minaur. Classifica ATP: Ranking Aggiornato Live. Cobolli show: è semifinale a Ginevra. Nole avanti facile. Lione, Darderi ok senza giocare. Ne parlano su altre fonti

Come scrive oasport.it: LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: il russo, naturalizzato kazako, è imprevedibile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di primo turno dell'ATP 500 di Monaco ...

Lo riporta oasport.it: Cobolli-Shevchenko oggi in tv, ATP Monaco: programma, orario, streaming - Flavio Cobolli affronterà il kazako Alexander Shevchenko al primo turno del torneo ATP 500 di Monaco. L'appuntamento sulla terra rossa tedesca è per la ...

Secondo eurosport.it: Cobolli: "Sei partite in 7 giorni, è dura quando ne avevi fatte 8 in 3 mesi" - TENNIS, MONTE CARLO MASTERS - Flavio Cobolli ha parlato a margine della sconfitta subita in 2 set dal francese Arthur Fils: "Ero un po' 'sotto' perché ero molto ...