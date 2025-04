A Torre Guaceto Pasquetta Nature fest 2025 un’immersione nella natura con Thalassia

Torre Guaceto - Tutto pronto per Pasquetta Nature fest 2025: un racconto di natura e scoperta, tra la terra ed il mare di Torre Guaceto con Thalassia. Una giornata che profuma di salsedine e foglie di macchia mediterranea, un'immersione totale nella natura di Torre Guaceto, dove la biodiversità è.

