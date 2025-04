Oasport.it - F1, la Ferrari dovrà aspettare Montecarlo per il primo podio del 2025? Il curioso e inquietante dato legato agli inizi di stagione difficili…

Laè ancora a quota zero podi nella. Vero, c’è stato il successo di Lewis Hamilton nella Sprint di Shanghai, ma si parla di un’enclave statistica e soprattutto agonistica che nulla c’entra con i Gran Premi veri e propri. In tal senso, le Rosse non sono mai andate oltre il quarto posto (conseguito da Charles Leclerc in Giappone e in Bahrain).Quattro gare senza neppure una presenza sul, ao Mondiale, rappresentano una dinamica anomala nella gloriosa storia del Cavallino Rampante. Al riguardo c’è un, ma al tempo stesso. Generalmente, quando la Scuderia di Maranello manca la top-three nei primi quattro appuntamenti dell’anno, deveper assaggiare lo champagne!Andando a ritroso nel tempo, l’ultima volta in cui lanon prese parte ad alcuna delle prime quattro prestigiose cerimonie post-GP, fu nel 2021.