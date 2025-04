Ilfattoquotidiano.it - Pd, M5s, Avs e +Europa insieme per riforma Rai: “Va recepito il Media Freedom Act. Scandalo Vigilanza bloccata”

Riparte dal nodo dellaRai, dopo la bocciatura nelle scorse settimane da parte della maggioranza di governo della mozione delle opposizioni sul recepimento dell’EuropeanAct (la norma Ue su funzionamento e governance) e di fronte allo stallo da 5 mesi insul presidente, il cantiere del campo progressista. Un fronte, riunito da MoveOn Italia, Articolo 21, Libera, Rete #NoBavaglio e altre associazioni della società civile, che si ricompatta sul servizio pubblico radiotelevisivo, dando il via libera a un tavolo per mettere a punto unacondivisa, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma. Ad aderire alla proposta per lavorare a una proposta comune sia la leader Pd Elly Schlein, che Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Riccardo Magi, nel corso dell’incontro ‘Informazione, emergenza democratica:act,Rai, conflitto di interesse, piattaforma social europea.