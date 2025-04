Ilfattoquotidiano.it - Viene soffiata in faccia o aggiunta alle bevande, così in Sud America i turisti vengono indotti dai criminali a prelevare denaro dai bancomat. Ecco cosa è la scopolamina

Ha fatto parlare di sé – pure se al momento non vi sono riscontri – anche nel caso giovane ricercatore italiano, Alessandro Coatti, morto a Santa Maria, in Colombia: si tratta della(o burundanga), una sostanza divenuta di uso comune in Sudper stordire fortemente ie rapinarli. Utilizzata frequentemente in farmacia per le sue molteplici proprietà che vanno dal trattamento del mal di movimento alla gestione di crampi intestinali, laè un principio attivo cheestratto da piante come lo stramonio che appartengonoSolanacee e può provocare, soprattutto in dosi elevate, forti compromissioni delle capacità cognitive rendendo le persone facilmente suggestionabili e manovrabili. “Non è un caso – ci spiega Orazio Cantoni, presidente della Società Italiana di Tossicologia – che lo stramonio fosse conosciuto anche come erba delle streghe proprio in relazioni a questi effetti centrali della