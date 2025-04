Sottomette ai suoi voleri moglie e figli con la violenza e il ricatto economico condannato

moglie e i figli, ma il reato di. Perugiatoday.it - Sottomette ai suoi voleri moglie e figli con la violenza e il ricatto economico: condannato Leggi su Perugiatoday.it “Sono io che porto i soldi a casa, quindi decido io”. Per la Corte d’appello di Perugia la sentenza del Tribunale di Spoleto è corretta nella condanna a 4 anni e mezzo di reclusione nei confronti di un marito di religione islamica che aveva sottomesso lae i, ma il reato di.

