UFFICIALE – Raimondi lascia la Pergolettese e torna all’Inter

Il portiere Paoloha risolto anticipatamente il suo contratto con laed è già in procinto dire a Milano per indossare nuovamente la maglia dell’Inter.– Il portiere Paoloe lahanno risolto in via anticipata il contratto che li legava. L’estremo difensore italiano tornerà dunque, squadra proprietaria del suo cartellino. Di seguito il comunicato con cui la squadra di Serie C ha annunciato la novità di mercato: «L’U.S.comunica, che di comune accordo, è stato risolto il contratto che legava il portiere 2005 Paoloalla società gialloblù e che rientrasua società di appartenenza. La società nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questi mesi di permanenza gli augura di raggiungere i migliori traguardi sportivi».