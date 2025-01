Ilrestodelcarlino.it - Spruzzano spray al peperoncino a un 15enne

Pomeriggio di paura, ieri, all’uscita dell’Iis Mattei di Recanati dove un grave episodio di bullismo ha coinvolto uno studente di appena 15 anni. Il giovane, iscritto al primo anno dell’istituto, stava attendendo lo scuolabus verso le 13.40 quando è stato avvicinato e aggredito da due coetanei. Tutti e tre i protagonisti di questo grave episodio sono di origini extracomunitarie. Secondo le prime ricostruzioni, uno degli aggressori è uno studente dello stesso Iis, mentre l’altro è un giovane più grande di un anno non appartenente all’istituto. I due, armati dial, hanno spruzzato il liquido urticante negli occhi del quindicenne causando gravi disagi al ragazzo tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118. Trasportato all’ospedale di Civitanova, il giovane ha ricevuto le cure del caso e non è stato ancora in grado di fornire una propria versione dei fatti alle forze dell’ordine.