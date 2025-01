Sport.quotidiano.net - Sinner-Zverev in tv, diretta in chiaro per la finale: dove vederla

Roma, 24 gennaio 2025 – Tutti gli italiani potranno tifare Janniknelladegli Australian Open. La sfida contro Alexander, in programma domenica 26 gennaio alle 9.30 ora italiana, sarà infatti trasmessa inin. Warner Bros. Discovery ha infatti deciso di trasmettere il match sul canale Nove. epa11849464 Italy's Jannikacknowledges the crowd during the Men's Singles Semifinals match against Ben Shelton of USA at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 24 January 2025. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Con l'obiettivo di offrire la massima visibilità a questo importante evento per il tennis italiano, Sky è inoltre pronta a mettere a disposizione il proprio canale in, TV8, per garantire così un ulteriore ampliamento del pubblico che potrà godersi questa straordinaria sfidasi è qualificato per ladegli Australian Open, battendo in tre set lo statunitense Ben Shelton.