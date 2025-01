Sanremo 2025 la serata cover prende forma | chi duetta con chi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Ladelledi. In attesa dell’ufficializzazione sono tante le voci ormai attendibili che circolano sui duetti di venerdì 14 febbraio. E le scelte sembrano confermare l’assenza, tranne rarissime eccezioni, di duetti tra Big, la nuova possibilità offerta quest’anno da Carlo Conti agli artisti in gara. A quanto apl’Adnkronos, dovrebbe essere Rocco Hunt a omaggiare Pino Daniele, a 10 anni dalla scomparsa del grande cantautore napoletano. Rocco sarà accompagnato probabilmente dall’amico e conterraneo Clementino. Restando in territorio campano, Massimo Ranieri avrebbe scelto dire con i Neri per Caso per una pernce all’insegna della vocalità che emozionerà. Un altro duetto dal sapore partenopeo e destinato a trascinare la platea dell’Ariston è quello in programma tra i The Kolors e Sal Da Vinci, sul brano di quest’ultimo ‘Rossetto e caffè’.