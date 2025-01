Lanotiziagiornale.it - Sanità, Gimbe lancia l’allarme: “Al 31 dicembre 2024 rispettata solo una scadenza europea della Missione Salute del Pnrr”

“Al 31l’unicadelche condiziona il pagamento delle rate, ovvero la realizzazione di almeno 480 Centrali Operative Territoriali (COT), è stata”. Lo dichiara Nino Cartabellotta, PresidenteFondazione, in relazione allaitaliana. L’Osservatoriosul Servizio Sanitario Nazionale prosegue la sua attività di monitoraggio indipendente, analizzando sia i risultati raggiunti che le criticità relative all’avanzamento delle riforme. L’obiettivo è fornire ai cittadini un quadro chiaro e oggettivo, al riparo da strumentalizzazioni politiche.: “Al 31unadel”Secondo i dati pubblicati sul portale del Ministeroche monitora lo stato di attuazionedel: – milestone e target europei: è stata raggiunta larelativa all’entrata in funzione di almeno 480 Centrali Operative Territoriali (COT), strutture essenziali per il coordinamentopresa in carico dei pazienti e l’integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.