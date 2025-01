Ilnapolista.it - Rudi Garcia è il nuovo ct del Belgio

Come anticipato nei giorni scorsi da L’Equipe,, è da ieri sera ufficialmente ilct del. La Federazione ha esonerato Domenico Tedesco è ieri sera sono state firmate le carte per la successione, come scrive Fabrizio Romano su Xsigns in as new Belgium national team head coach, agreement done.Contracts have been signed last night. pic.twitter.com/B3Dz5Y0iTe— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025A 60 anni, il francese non ha mai guidato una nazionale, ma ha molta esperienza nei club. Ex giocatore del Lille e del Caen in particolare, ha iniziato la sua carriera di allenatore a Corbeil, prima di passare a un primo club professionistico: l’AS Saint-Etienne. Ha poi allenato Digione e Le Mans prima di conoscere alcuni dei momenti migliori della sua carriera, a Lille, dove è riuscito nel doppio campionato, nel 2011, con un certo Eden Hazard nella sua squadra.