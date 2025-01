Ilfattoquotidiano.it - Oggi esiste solo la tecnocrazia, ma pensare è l’unica cosa che ci può salvare dal disastro

Negli ultimi due secoli il meraviglioso pensiero scientifico si è affermato e si è evoluto portando progresso all’umanità. Basato sulla ricerca, sul metodo, sulla verifica dei fenomeni, il pensiero scientifico ha smantellato superstizioni e ha posto le basi dell’accelerazione straordinaria dell’evoluzione umana. Accanto a lui, non è andata altrettanto bene al pensiero umanistico–filosofico, che è stato gradualmente emarginato, fino all’abbandono. Ma i due approcci alla vita dell’uomo facevano due lavori del tutto diversi, e anzi, il bilanciamento tra pensiero scientifico e pensiero filosofico garantiva all’uomo di poter procedere in modo equilibrato mentre cresceva: uno nell’affrontare tutte le sfidenziali e etiche in una visione rotonda dell’umanità; l’altro nel consentirgli di capire se e come fosse possibile evolvere le potenzialità pratiche della vita dell’uomo.