Sport.quotidiano.net - Novak Djokovic si ritira dalla semifinale degli Australian Open: Zverev vola in finale

Melbourne, 24 gennaio 2024 -si. Inizia con un colpo di scena la giornata del Grande Slam a Melbourne. Il tedesco Alexinvece in. Partita e infortunio L’abbandono del serbo è arrivato dopo aver perso il primo set al tie-break. Il 37enne serbo - sceso in campo con la coscia sinistra infortunata nel quarto contro Alcaraz - getta la spugna alla fine del primo interminabile parziale.si aggiudica il parziale per 7-6 (7-5) dopo 1h21' di battaglia e va dritto in: domenica giocherà contro il vincente del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Andrea De Marchi agliJunior È uscito di scena anche l'ultimo azzurrino in gara agliJunior, primo Slam giovanile che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento di Melbourne Park.