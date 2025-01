Justcalcio.com - Napoli e Dortmund discutono sul trasferimento di Adeyemi

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Secondo Fabrizio Romano, ilsarebbe in trattative con il Borussiaper la possibilità di ingaggiare Karim.La dirigenza della Serie A sta lavorando attivamente per procurarsi il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto pochi giorni fa al Paris Saint-Germain. Uno dei potenziali candidati per il ruolo è Alejandro Garnacho del Manchester United, ma i due club sembrano essere lontani nelle rispettive valutazioni del nazionale argentino, e ilha ovviamente deciso di guardare altrove. Inoltre, Garnacho è ormai nel mirino del Chelsea, che starebbe preparando un’offerta ufficiale per i suoi servizi.è quindi diventato un obiettivo primario del. Dopo aver saltato due mesi di gioco a causa di uno strappo alla fibra muscolare, il 23enne nazionale tedesco ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni con ilin questa stagione, segnando cinque gol e fornendo altrettanti assist.