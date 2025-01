Linkiesta.it - Il deficit di neve sulle Alpi si scontra con l’aumento dei turisti

piste da sci, i cannoni continuano a sparare. I generatori sono in funzione per coprire i versanti die rendere praticabili gli sport invernali. Trascorso l’anno più caldo mai registrato, il turismo dellaè in aumento, le precipitazioni nevose in calo.Per molte Regioni italiane, l’inizio della stagione invernale 2024-2025 si colloca tra le peggiori per accumulo didal 2011. A dirlo sono le ultime rilevazioni della Fondazione Cima: in Italia, il 10 gennaio 2025, il volume diè pari a 1,7 miliardi di metri cubi, contro i 4,6 della media calcolata sui valori dello stesso giorno dal 2011 al 2023. Siamo a circa un terzo delle scorte nivali di quel periodo: undel sessantatré per cento.Una situazione che, seppur provvisoria, risulta già abbastanza critica. Lo scarso accumulo di– ben al di sotto delle medie stagionali – ha ripercussioni dirette sulla disponibilità idrica dei bacini fluviali.