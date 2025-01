Tvzap.it - Genitori sognano il figlio morto in un incidente, dopo nove mesi accade l’impensabile: la previsione da brividi

La vita di Rosario Dell’Aglio e Pina Esposito è stata segnata da eventi straordinari che intrecciano dolore e speranza.la tragica perdita del loro unicolo scorso anno, un sogno premonitore e una nascita inaspettata hanno portato nuova luce nelle loro esistenze.Leggi anche: Sport in lutto, la giovane promessa italiana muore a 19 anni sotto gli occhi del fratelloLeggi anche: Neonata rapita, il marito della sequestratrice la attacca: “Mi ha rovinato la vita”La tragedia il 25 marzo 2023Il 25 marzo 2023, Alberto Maria, 28 anni, prossimo alla laurea in medicina, perde la vita in un drammaticostradale a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, scontrandosi con un’ambulanza allo svincolo dell’A30. Questo evento lascia un vuoto incolmabile nei suoi, Rosario Dell’Aglio, insegnante di musica, e Pina Esposito, infermiera nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Nocera Inferiore.