Cina | prevede +95% flusso giornaliero di passeggeri transfrontalieri durante vacanze

Cina: prevede +9,5% flusso giornaliero di passeggeri transfrontalieri durante vacanze

Launa media di 1,85 milioni di viaggi giornalieri diin entrata e in uscitale prossimeper la Festa di primavera, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). La cifra rappresenta un aumento del 9,5% deldirispetto alledell’anno scorso. Quest’anno la Festa di primavera cadra’ il 29 gennaio, primo giorno del Capodanno lunare, con otto giorni di festa nazionale dal 28 gennaio al 4 febbraio. E’ la festa piu’ importante dellae un’occasione per riunirsi e festeggiare in famiglia. Siche i flussi diin uscita dai principali aeroporti raggiungano i massimi livellii primi tre giorni di vacanza, mentre i flussi diin entrata dovrebbero raggiungere il picco dal 3 al 4 febbraio, gli ultimi due giorni di feste.