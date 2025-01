Notizie.com - Chi sono Liri, Karina, Danielle e Laama: le soldatesse israeliane saranno rilasciate domani da Hamas

Nessun ritardo nelle comunicazioni questa volta.ha comunicato per tempo, come previsto dalla tregua, i nomi delle ostaggi che verranno scambiatecon prigionieri palestinesi.Chi: leda(ANSA FOTO) – Notizie.comA comunicarlo è stato Abu Obeida, portavoce dell’ala armata ditorneranno a casa in Israele leAlbag,Ariev,Gilboa e Naama Levy. Si tratta del secondo scambio dall’inizio della tregua tra lo Stato ebraico eAriev, 19 anni di Gerusalemme, era apparsa a luglio in un video di propaganda diin cui implorava il governo di Benjamin Netanyahu di fermare la guerra. Seduta accanto a lei, nello stesso video,Gilboa, che ha raccontato di essere stata rapita direttamente dal suo letto.