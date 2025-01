Lanazione.it - All’Università? Io ci vado in bici: accordo tra Ateneo e Comune

Firenze, 24 gennaio 2025 - Al via “UniFi pedala”, l’iniziativa con cui l'fiorentino aderisce al progetto di mobilità sostenibile "Pedala, Firenze ti premia", a cura deldi Firenze dall’estate scorsa. Obiettivi dell’iniziativa, rivolta a chi studia o lavora in, sono la promozione di una mobilità alternativa alle auto e ai ciclomotori e il miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute dei cittadini. Come funziona l'iniziativa Sono a disposizione 500 kit che Unifi ha acquistato per distribuirli gratuitamente a coloro che utilizzeranno unacletta propria (normale o a pedalata assistita) per recarsi sul luogo di lavoro o di studio. Il kit, realizzato da Pin Bike, si applica allacletta utilizzata per recarsi all'Università e, attraverso un dispositivo hardware bluetooth, certifica l’effettivo utilizzo del mezzo.