Al via la prima giornata di ritorno Pistoiesi tutte in campo sabato

didel girone B del campionato di serie C femminile scoppiettante.in25 gennaio le squadre. S’inizierà alle 17.30, alla palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole, col derbyssimo tra Montebianco e Delfino Pescia, quarta contro seconda della graduatoria. Si proseguirà alle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone con Progetto Volley – Casciavola, quattordicesima contro decima; dalle 21, al PalaMelo di Quarrata, Blu Volley – Lunigiana, ottava contro quinta, e dalle 21.15, a San Miniato Basso, Folgore – Volley Aglianese, dodicesima contro tredicesima. Pieve a Nievole alle prese con qualche acciaccata in via di recupero e desiderosa di riscattare il 3-0 subito all’andata; Pescia con l’organico al completo e fermamente decisa a insidiare ilto di Livorno.