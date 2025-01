Anteprima24.it - VIDEO&FOTO/Curiosità e voglia di imparare: gli studenti de ‘La Tecnica’ accolti nella grande famiglia della Car Segnaletica Stradale

Tempo di lettura: < 1 minutoUna full immersion per avvicinarsi al mondo del lavoro e testare sul campo cosa significa realizzare ciò che si sta imparando. Due ore piene per 15 ragazziScuola di Formazione ‘La, guidati da Bruno Ascione e da alcuni docenti, che hanno avuto modo di entrare all’internoCarSrl questa mattina e vedere un’intera azienda all’opera.Passare da un capannone all’altro per capire cosa accade dall’arrivomateria prima al prodotto fatto e finito e pronto per essere consegnato. Un mecanismo perfetto che ha affascinato gliche hanno abbandonato i banchi per vedere fattivamente cosa c’è nel mondo reale del lavoro. Il tutto cone partecipazione, con ladie di capire.Il progetto targato Confindustria è stato recepito completamente dall’azienda cara al patron Rillo, da sempre attenta quando si parla di opportunità per i giovani del territorio e possibilità per regalare loro un futuro fatto di certezze.