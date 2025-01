Thesocialpost.it - Verbania, pranzo della polizia locale finisce con una dissenteria: colpiti in 28

Undi gala organizzato per celebrare San Sebastiano, patrono, si è trasformato in un incubo per 28 vigili urbani di. Dopo aver consumato un pasto presso la mensa di Villa Olimpia, i commensali hanno iniziato a accusare forti malori, tra cui nausea, vomito e diarrea, riconducibili a una probabile intossicazione alimentare.L’episodio, avvenuto lo scorso lunedì, ha destato grande allarme e ha portato all’apertura di un’indagine da parte dei carabinieri. Le indagini preliminari sembrano indicare che solo le persone sedute al tavolo con il sindaco e i vigili urbani abbiano manifestato i sintomi dell’intossicazione. In particolare, sembra che coloro che hanno evitato di consumare il secondo piatto, uno spezzatino di carne con purè, non abbiano accusato alcun problema.