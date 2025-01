Ilgiorno.it - Un omaggio a Giorgio Gaber al Tirinnanzi

In occasione del compleanno di(foto), il Teatrodi Legnano ospiterà uno spettacolo unico, firmato dalla compagnia ScheriANIMAndelli. "Lo ha detto" è un viaggio tra canzoni, monologhi ed emozioni, pensato per celebrare un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana del Novecento., figura poliedrica e visionaria, continua a parlare alle generazioni contemporanee grazie alla sua capacità di immortalare la condizione umana in tutta la sua complessità. Lo spettacolo, di scena sabato dalle 21, alterna monologhi celebri e brani indimenticabili, in un ritmo incalzante.