Iodonna.it - Timothée Chalamet rilancia lo stile senza tempo di Bob Dylan

Leggi su Iodonna.it

La Gen Z riscopre il fascino di Bobgrazie a, l’attore simbolo della sua generazione che ha saputo riportare alla luce il mito del menestrello del rock. L’attesa per il biopic A Complete Unknown, diretto da James Mangold, in cuidarà vita al leggendario cantautore è terminata: il film ha finalmente fatto il suo debutto al cinema.è Bob. Svelato il trailer in italiano X Al di là del cast da sogno, che comprende Elle Fanning e Edward Norton, a rapire l’attenzione è stata la straordinaria ricostruzione estetica che immerge lo spettatore nell’atmosfera vibrante degli anni ’60.