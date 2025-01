Thesocialpost.it - Strage di bambine alla scuola di danza, 18enne condannato a 52 anni: “Ossessionato da violenza sadica”

Axel Rudakubana, un adolescente britco, è statoa un minimo di 52di carcere per aver compiuto unain unadia Southport lo scorso luglio. Durante l’attacco, il giovane ha ucciso tredi 6, 7 e 9, ferendo inoltre otto altree due adulti. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale di Liverpool, che ha descritto il crimine come un atto di “ferocia e sadismo”.Rudakubana, che all’epoca aveva appena 17, si è dichiarato colpevole di tre omicidi e dieci tentati omicidi. Il giudice ha definito l’attacco “una premeditazione atroce”, ricordando come il giovane avesse espresso soddisfazione per le sue azioni. Subito dopo l’arresto, avvenuto il 29 luglio, Rudakubana aveva dichiarato: “Sono così contento che quei bambini siano morti”.