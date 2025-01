Quifinanza.it - Stellantis negli Usa di Trump, Elkann abbandona l’Italia per investire oltreoceano?

La nuova amministrazione statunitense pare che sia una torta di cui tutti vogliono assicurarsi almeno una fettina. Johne Donaldsi sono incontrati a Washington, e da quel tavolo sono partite le basi per un rilancio stellare disul mercato americano. Questo passaggio è molto interessante, perché è arrivato solo pochi mesi dopo il licenziamento di più di mille dipendenti dello stabilimento di Toledo, in Ohio.Il progetto che ha in mente Johnè ambizioso, condito da investimenti massicci e da un piano che punta a consolidare marchi iconici come Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram Trucks.Il nuovo impegno dinell’industria americanaAntonio Filosa, Chief Operating Officer diper il Nord America, ha tracciato i contorni di questo incontro., faccia a faccia con, ha portato sul piatto l’entusiasmo del gruppo verso l’industria automobilistica a stelle e strisce, considerata un pilastro per l’occupazione e l’economia.