Oasport.it - Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina 2025. Cifre e fatti femminili. Quattro anni fa vinsero Stupak e Heidi Weng

Il massimo circuito dello sci diè prossimo a congedarsi dalle Alpi. Dopo esservisi stanziata per sette settimane, ladelsta per proseguire tra la Scandinavia e le latitudini nordiche, dove peraltro è previsto il climax dell’inverno (i Mondiali di Trondheim).Prima di preparare “armi e bagagli” per il trasloco al Nord, c’è spazio per un evento eterodosso. Il weekend conclusivo di gennaio è occupato da uno scalo in Svizzera. Il palcoscenico del secondo evento appuntamento elvetico dell’inverno 2024-25 sarà l’, dove il circuito maggiore sinora ha gareggiato solo nel 2021.Sono tre le gare previste. Una squadre, due individuali. Si comincia venerdì con una staffetta mista. A seguire, sabato, ammireremo una Sprint a skating. Infine, domenica, gran finale con con una 20 km a tecnica libera da disputarsi contro il cronometro.