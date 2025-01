Secoloditalia.it - Ruotolo “sfida” Musk e ci riprova: “Usciamo tutti da X, io l’ho già fatto”. Ma il resistente restò solo

Pd sempre più ossessionato dal diavolo Elon. Dopo l’esilarante crociata contro il presunto saluto romano del magnate, braccio destro di Donald Trump, c’è chi come il pasdaran Sandrotorna a invocare la scomunica contro X, anche questa un’ossessione. In un delirio di onnipotenza l’europarlamentare chiama i compagni del Nazareno all’ammutinamento: “Che altro aspettate a lasciare la piattaforma X? Io lo ho già”. Vero, la sua personale campagna contro il nemico numero uno era partita qualche settimana fa, ma senza sortire grandi terremoti né riuscire a togliere il sonno al patron di Tesla. Eppure si era atteggiato ad eroe, un vero resiliente, sentendosi un coraggioso baluardo della democrazia mondiale.cida X, che aspettate?Manon brilla per coerenza né per seguito.