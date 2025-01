Oasport.it - Pallamano: Italia-Germania, è arrivato “Il Giorno della Verità” ai Mondiali 2025

Prima la qualificazione, poi un Preliminary Round superato brillantemente e ora l’ottimo inizio nel Main Round. L’aidista stupendo con merito: ora però non si vuole fermare.Gli uomini di Riccardo Trillini intravedono clamorosamente una chance che è già storica di per sé: quella di giocarsi la possibilità di accedere ai quarti di finale, in una partita praticamente da “Dentro o Fuori” contro lavicecampionessa olimpica alle Olimpiadi di Parigi 2024, oggi alle ore 18.00.Carattere, stile di gioco, soluzioni tattiche e talento: in una sola parola “identità”, quella che la selezione tricolore sta mettendo sul campo del Jyske Bank Boxen di Herning, dove anche il pubblico danese ha di fatto adottato Parisini e compagni.Di fronte ci sono i tedeschi: una grande potenza, ma non certamente la “Corazzata Danimarca”, come dimostrato anche dal confronto diretto fra i danesi e i teutonici, con i primi capaci di imporsi 40-30.