Palermo frode su contributi pubblici | sequestrati 34mln a tv locale

Palermo, frode su contributi pubblici: sequestrati 3,4mln a tv locale

I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo, nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, di beni e disponibilità finanziarie per un importo di circa 3,4 milioni di euro. Le indagini hanno riguardato ia valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a una nota emittente televisiva, dal 2016 al 2023. Nel dettaglio, sono state rilevate significative anomalie in ordine a uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento delle provvidenze in parola, ossia il numero di lavoratori, compresi i giornalisti, “effettivamente applicati nell’attività di fornitura di servizi media audiovisivi”.