Davidemaggio.it - Oscar 2025: tutte le nomination

Leggi su Davidemaggio.it

Sono appena state annunciate leaglie la prima notizia da segnalare al pubblico nostrano è che Vermiglio non è riuscito ad entrare nella rosa dei miglior film stranieri. Nessuna candidatura, com’era probabile, nemmeno per C’è ancora domani, oggetto di un’insensata e fuorviante attenzione dei media nelle ultime settimane. Delusione anche per Luca Guadagnino, regista di Challengers. Per l’Italia la consolazione viene da Isabella Rossellini, candidata come miglior attrice non protagonista per il film Conclave (in lizza anche per numerosi altri premi); l’attrice sui social ha dedicato questo momento ai suoi genitori, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, e all’ex compagno David Lynch, scomparso da poco. Nella stessa categoria troviamo nominata anche Ariana Grande. Grandissimo il successo riscontrato da Emilia Perez, pellicola francese incentrata sul cambio di sesso di un narcotrafficante, e da The Brutalist.