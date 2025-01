Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: Pioggia di Affetto per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con una Sorpresa Aerea

Durante la venticinquesima puntata del18,hanno ricevuto un messaggio aereo dai fan, un gesto che ha suscitatoemozione nella casa.18: il Cielo Invia un Messaggio d’Amore aclass="wp-block-heading">La venticinquesima puntata del18, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, ha visto un momento particolarmente emozionante per due dei concorrenti più amati di questa edizione:. I fan del reality show hanno voluto dimostrare il loroalla coppia con unaspeciale: un messaggio aereo che ha sorvolato la casa, portando un carico di amore e supporto.“SIETE LUCE WE U #SHAILENZO + MUMCRI”: il Messaggio dei FanL’aereo ha sfilato nel cielo con uno striscione che recitava: “SIETE LUCE WE U #SHAILENZO + MUMCRI”.