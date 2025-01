Movieplayer.it - Luce, intervista a Marianna Fontana e ai registi: "La felicità? È un diritto"

"Questo è un film sulalla: come tutti i diritti, c'è bisogno di battaglie per conquistarla": l'attrice, sempre più brava, e ici raccontano, attraverso suono,e movimento, cosa significa essere liberi. Il film è in sala. Quante bugie siamo disposti a raccontarci per non affrontare delle verità che ci fanno male? È una delle domande che si pone, opera seconda di Silvia Luzi e Luca Bellino,e sceneggiatori, arrivato in sala, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024. È la storia di una ragazza di origini umili, interpretata da, che lavora in fabbrica. Non ha rapporti con suo padre da tempo, ma un giorno, inaspettatamente, lui le telefona e da lì comincia una serie di conversazioni che le permettono di fargli tante domande e costruire un rapporto mai avuto .