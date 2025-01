Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Milano 56-31, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: primo tempo dominato dai turchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.30FINISCE IL SECONDO QUARTO! Finora è un dominio dell’, che è in vantaggio di 25 punti all’intervallo. Partita perfetta deiche stanno tirando 9/13 dall’arco. Il migliore è Rodrigue Beaubois con 11 punti.sta facendo grandissima fatica con 5/17 da tre punti. Ci sono punti per Shields.56-31 Dozier segna sulla sirena.54-31 Tripla di Shields. Otto secondi alla fine e timeout per l’.52-28 Tripla di Osmani. Manca un minuto all’intervallo.49-28 Ricci appoggia di mano sinistra al tabellone.47-26 Tripla di Shields.47-23 Thompson costruisce la nuova fuga dei padroni di casa.sprofonda sul -24.44-23 Tripla di Larkin.41-23 Schiacciata di Gillespie sull’assist di LeDay.41-21 Oturu non sbaglia dalla lunetta.