Tpi.it - John Elkann incontra Trump: Stellantis annuncia investimenti negli Usa

Leggi su Tpi.it

hato nuoviStati Uniti dopo un incontro avvenuto la scorsa settimana tra il presidente della casa automobilistica,, e il nuovo inquilino della Casa bianca, Donald.L’obiettivo, ha spiegato in una lettera ai dipendentiStati Uniti, il chief operating officer diper il Nord America, Antonio Filosa, è “far crescere la produzione automobilistica”Usa della multinazionale sorta dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot, la prima azienda del settore a prendere un’iniziativa simile dopo il ritorno dialla presidenza.“Volevo farvi sapere che la settimana scorsa, prima del giuramento (di Donaldcome 47esimo presidente Usa, ndr), il nostro presidentehato il presidenteper condividere il nostro entusiasmo per il suo forte impegno nei confronti dell’industria automobilistica statunitense e per tutto ciò che ciò significa per l’occupazione americana e per l’economia in generale”, afferma nella missiva Filosa, senza precisare quando sarebbe avvenuto l’incontro, che si inserisce nel quadro dell’avvicinamento dialla nuova amministrazione Usa dopo la donazione di un milione di dollari da parte dial fondo per la cerimonia di insediamento di