Ilfattoquotidiano.it - Il tifoso si costruisce la tribunetta personale. Il commento al post: “A Milano si affitterebbe a 600 euro al mese” – Domeniche bestiali

Metodi alternativi? Sì, lesono il terreno più fertile per l’alternatività: se qualcosa deve essere fatto allora non bisogna assolutamente passare per i metodi tradizionali, è questo il mantra del dilettantismo pallonaro e giù di lì. Che sia la semplice visione di una partita o le proteste nei confronti di un arbitro che non si ritiene all’altezza, l’importante è distinguersi per originalità, pure nelle scorciatoie che si vogliono trovare.CORRUZIONE VARIl bello del calcio inglese, l’abbiamo detto tante volte, è la possibilità di vivere il calcio stando praticamente a un metro dal campo, ammirare i propri beniamini da vicino, avere la possibilità di corrompere l’arbitro proponendogli prebende a tu per tu. È quanto accaduto durante Nottingham Forest-Southampton di Premier League, quando l’arbitro Anthony Taylor è andato al Var per visionare un gol potenzialmente viziato da fuorigioco per il Nottingham.